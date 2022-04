Covid, mascherine al chiuso: in settimana la decisione

Per oltre 2 anni le mascherine monouso sono state uno strumento di protezione individuale utilizzato in tutto il mondo nel tentativo di proteggerci e contenere i contagi e nello stesso tempo sono diventate un simbolo della pandemia. A fine aprile potrebbe scadere l’obbligo di indossarle nei luoghi al chiuso.

Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha assicurato che "in settimana sicuramente verrà presa una decisione. Credo che la direzione sia quella che si passi a una raccomandazione perché sono convinto che in questi due anni gli italiani abbiano preso una consapevolezza diversa, come per le mascherine all'aperto, e vedo cittadini che le indossano ancora" ha affermato confermando un possibile ulteriore allentamento delle misure anti-Covid.

Secondo Costa "una riflessione che invece si può fare è mantenere ancora l'uso della mascherina per i mezzi di trasporto. Questa è la posizione che sostengo io e mi auguro che si possa arrivare a questa sintesi". Per quanto riguarda l'estate, il sottosegretario si mostra fiducioso: "Dobbiamo lanciare dei messaggi di speranza ai cittadini. E io credo che ci siano le condizioni per un'estate senza restrizioni. Questo sicuramente è un obiettivo raggiungibile", guardando anche al miglioramento dei dati sull'epidemia da Covid-19. "Dopo due anni di regole, soprattutto dopo che gli italiani si sono vaccinati, e hanno rispettato tutte le indicazioni del governo, è giusto dare in questo momento messaggi di apertura".

"Per quanto mi riguarda le mascherine le toglierei anche a scuola soprattutto durante le ore di lezione, i bambini sono seduti al loro posto, penso che oggettivamente anche per loro si possa valutare di non metterle. Questa è la mia posizione", ripete il sottosegretario. E sul Green pass afferma: "I criteri sono sempre quelli. Di fatto c'è sempre. La differenza - dice Costa - è che dal primo di maggio non verrà più richiesto per nessun tipo di attività e noi confidiamo e auspichiamo che non ce ne sia più bisogno. Non è che sparisce, semplicemente non viene più utilizzato. Così come peraltro la struttura commissariale. Non c'è più il commissario straordinario ma c'è sempre una struttura pronta per l'evenienza".

Secondo Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova "la mascherina deve passare da essere un obbligo ad essere un presidio utilizzato in modo appropriato quando però serve. Altrimenti è una misura oggi fuori dal tempo e dalla scienza. Continuare con la politica degli obblighi nel 2022, di fronte ad una situazione diversa rispetto al 2020 e al 2021 non ha senso - aggiunge - Da oggi Biden ha tolto in Usa gli obblighi e tanti paesi europei l'hanno fatto. Noi in Italia siamo gli ultimi, c'è troppa ideologia e politica che non giova a nessuno". Secondo l'infettivologo: "Non è che si tratta di dire che da domani si leva la mascherina ma che si leva l'obbligo mantenendo l'uso per alcune situazioni e soggetti. Questo è quello che fa un Paese moderno".

Secondo Massimo Andreoni, primario di infettivologia al policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) invece "dovremmo capire che non conviene annunciare date precise sulla fine di questa misura. E' difficile comprendere quello che potrà accade. Si parla molto della data del primo maggio, ma mi sembra più un desiderio che una realtà concreta. Io credo che le precauzioni vadano mantenute e un ragionamento si potrà fare sullo stop alle mascherine al chiuso quando i casi giornalieri torneranno sotto i 5mila. Il dispositivo di protezione non ha stagionalità, ma sotto questo dato avremmo maggiori garanzie di non incontrare così facilmente un positivo". Secondo Andreoni la mascherina andrebbe indossata ancora "nei locali da ballo, nei musei, nei cinema e nei teatri" e aggiunge "stiamo attenti a non mandare messaggi sbagliati come accaduto nel 2020 o nel 2021".

Massimo Galli, ex direttore di malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano parla della mascherina come “strumento individuale prezioso che, seppure non ci protegge al 100% dall'infezione, comunque ci protegge parecchio. Chiediamolo al presidente del Consiglio se è giusto togliere l'obbligo della mascherina al chiuso, visto che si è beccato il Covid” afferma in maniera provocatoria. “Pensare di togliere questa misura mi sembra più che una battaglia di libertà, una scelta miope e populista. Immaginare, con questa situazione epidemiologica, che togliere la mascherina possa essere un successo e un segno di normalità non mi pare sensato. La normalità ci sarà quando la pandemia si sarà spenta e non mi pare che sia così".

Anche secondo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'Ircss Galeazzi di Milano, l'obbligo di mascherine al chiuso "andrebbe un pochino prorogato. Vediamo come vanno avanti i dati. Perchè se si conferma l'Rt inferiore a 1 allora via via dovrebbe finire questa ondata".

"In questa fase - aggiunge Pregliasco - dobbiamo aprire in progressione e purtroppo credo che l’effetto delle festività di Pasqua lo vedremo fra 15 giorni". Per quanto riguarda i soggetti fragili o persone che li assistono "bisogna assolutamente continuare a indossare la mascherina. Continuiamo ad usarla ma con buon senso, nell'ottica delle situazioni di rischio", conclude Pregliasco.

“Prima di togliere le mascherine al chiuso aspetterei i dati di maggio. A oggi dico assolutamente di tenerle" afferma Massimo Ciccozzi, direttore dell'unità di statistica medica ed epidemiologia molecolare del Campus Bio-medico di Roma, in merito alle prossime decisioni attese sullo stop delle mascherine al chiuso il cui obbligo scade il 30 aprile. "Il consiglio - dice ancora Ciccozzi - è di averle anche all'esterno in casi di grandi aggregazioni di persone, come abbiamo sempre fatto e dobbiamo continuare a fare. C'è ottimismo, ma bisogna avere anche cautela e buon senso nell'andare a valutare i dati. Io mi fido di quelli settimanali. Aspettiamo la fine di questa settimana e inizio della prossima", dopo queste feste di Pasqua, "anche se poi abbiamo il ponte del 25 aprile e del primo maggio. Io aspetterei".