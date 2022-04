Covid, mascherine al chiuso: quando smetteremo di indossarle e dove

La presenza di nuove varianti e sempre più contagiose potrebbe far slittare lo stop alle mascherine al chiuso, previsto per il prossimo 1 maggio. Lo stesso ministro Roberto Speranza aveva annunciato nei giorni scorsi di rimandare la valutazione in base all’andamento dei contagi.

E intanto oggi approda all'esame della Commissione affari sociali di Montecitorio il nuovo e ultimo decreto Covid che confermerà la fine dello stato di emergenza il 31 marzo e disciplinerà la graduale eliminazione di alcune misure restrittive rimaste in vigore, dal Green pass rafforzato all'uso delle mascherine al chiuso. La seduta è convocata per le 15,45. Non sono previste votazioni, il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per venerdì.

Una delle soluzioni sul tavolo, secondo quanto si apprende, potrebbe essere quella di prevedere l'utilizzo delle mascherine al chiuso solo nei mezzi di trasporto come autobus e metropolitane, dove insomma si possono verificare più assembramenti. L'input è quello di responsabilizzare gli italiani, da qui il tentativo che verrà fatto di inserire una semplice raccomandazione e non un obbligo.

L'attenzione resta alta, il timore è che allargando definitivamente le maglie si possa inviare un messaggio fuorviante, anche perchè c'è un'alta percentuale di cittadini che non ha fatto la terza dose del vaccino. La campagna vaccinale ora è in capo al generale Petroni che dopo la firma del Dpcm del presidente del Consiglio Draghi lo scorso 30 marzo, ha preso il posto di Figliuolo.

Il dato che viene monitorato resta quello delle ospedalizzazioni. Le terapie intensive sono in calo, in leggera crescita invece i ricoveri ordinari. L'obiettivo del governo ora è quello di aprire la fase della convivenza con il virus. "La fine dello stato di emergenza non significa fine della lotta alla pandemia", ha affermato il sottosegretario alla Salute Costa. "Significa - ha rimarcato - proseguire con prudenza, con senso di responsabilità. Ma oggi ormai abbiamo una platea ampia di concittadini che si sono vaccinati e questo ci permette un percorso graduale di ritorno alla normalità".

Secondo Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza "Le mascherine sono un presidio importantissimo e purtroppo finchè avremo varianti così contagiose vanno tenute, soprattutto all'interno ma anche all'esterno".

Nell’ultimo bollettino dell'Oms inoltre emerge che Omicron 2 ha definitivamente soppiantato Omicron 1 ed è ormai responsabile di oltre il 90% delle infezioni Covid nel mondo. Per XE, le prime stime suggeriscono che abbia un vantaggio del 10% in termini di trasmissibilità rispetto a BA.2, ma "la scoperta richiede ulteriori conferme".

"Il Ministro ha detto chiaramente che la decisione sulla mascherina al chiuso verrà presa sulla base dei contagi - ha affermato Ricciardi - ed è presumibile che questi aumenteranno con la circolazione di una variante così contagiosa. L'R0 della variante di Wuan era 2,4-2,6, qui siamo tra i 15 e i 22, cioè ogni persona che entra in uno spazio chiuso mediamente ne contagia tra i 15 e i 22. E' chiaro che se queste persone sono senza le mascherine si contagiano tutti - ha ribadito Ricciardi “con l’avanzare di queste varianti se non si affronta il problema con razionalità e scientificità questa storia durerà ancora a lungo”.

"La fine dell'emergenza giuridica non corrisponde alla fine dell'emergenza sanitaria. Il Covid è la terza causa di morte in Italia dopo i tumori e la malattie cardiovascolari. Questa malattia non dà una immunità permanente - ha spiegato il professore - un soggetto guarito può reinfettarsi, e soprattutto può reinfettarsi con Omicron. Sta succedendo a ritmi che coinvolgono fino al 4% delle persone. E ci sono persone che si reinfettano anche più di due volte. Quindi dobbiamo combattere questa malattia. Ci dobbiamo preparare mentalmente per una battaglia di lunga durata che non finisce con l'emergenza giuridica. Tutti gli aspetti, vaccinazione, green pass, mascherine e comportamenti saggi vanno tenuti, e il paese deve prepararsi a una battaglia di lunga durata".