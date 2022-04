Massimo Stano vince la 35km di marcia a Dudince

Un grande rientro in gara per l'oro olimpico di Tokyo 2020 Massimo Stano che si impone in rimonta nella nuova distanza internazionale della marcia, la 35 km di Dudince (Slovacchia) con il tempo di 2h29:09 con un finale strepitoso. Ampiamente centrato lo standard per i Mondiali di Eugene, per i quali ottiene il pass.

E' un ritorno da campione per Stano che vince in Slovacchia e si qualifica per i Mondiali nella 35 km di marcia: nella classicissima Dudinska50 l'azzurro scende ampiamente sotto le 2h33:00 richieste, offrendo peraltro una splendida dimostrazione di forma in vista di una stagione ricca di impegni.

L'azzurro delle Fiamme Oro, meraviglioso protagonista delle Olimpiadi di Tokyo con la medaglia d'oro sui 20 km, tornava a marciare sulla distanza più lunga dopo oltre tre anni dalla prima (e unica) volta in carriera. Con un prova tutta in progressione e lanciandosi in un finale magistrale in cui sfoggia tutta la propria classe negli ultimi 5 km (completati in un super 20:18, con una media inferiore ai 4:05 al km), riprende i due avversari che lo avevano staccato ai -11 km (il messicano Jose Luis Doctor e il cinese He Xianghong) e si invola verso la vittoria.

È la conferma che anche su questa distanza (che ha sostituito la 'cinquanta') potrà primeggiare a livello internazionale e che il piano studiato con il tecnico Patrizio Parcesepe si potrà concretizzare: farà la 35 km ai Mondiali di luglio negli Stati Uniti e poi la 20 km agli Europei di Monaco di Baviera in agosto.

Ovviamente entusiasta a fine gara: "In questo debutto stagionale ho avuto fin dall'inizio una sensazione che non mi era mai capitata: se acceleravo, gli altri acceleravano, se rallentavo, gli altri rallentavano. Insomma, ero percepito come l'uomo da battere e di fatto comandavo io".

"Ho capito - ha aggiunto - che nella 35 km i giochi si decidono tra il venticinquesimo e il trentesimo. Avevo l'obiettivo del 'minimo' per i Mondiali, senza esagerare e senza puntare alla vittoria. Restare sotto le 2 ore e 33' era fattibilissimo ma finché non lo fai può accadere di tutto, a maggior ragione in una distanza non usuale per me. Dopo averla terminata posso confermare che mi piace, mi diverte".