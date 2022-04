Mattarella: "La lotta alle diseguaglianze sia asse portante delle politiche pubbliche"

"La lotta alle diseguaglianze deve essere asse portante delle politiche pubbliche. E, insieme, quale compito della Repubblica, responsabilità dell'intera società": Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo messaggio al congresso Acri salutando "dunque con particolare intensità, la scelta di porre al centro del congresso il tema delle diseguaglianze che si sono particolarmente accentuate durante la pandemia".

Il Capo dello Stato ha sottolineato come "la Costituzione afferma all'articolo 3 che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale. Aggiungendo che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione all'organizzazione del paese".

Inaccettabile l'aggressione della Russia all'Ucraina

Mattarella ha espresso "apprezzamento per l'impegno dispiegato in questi anni" dalle fondazioni di origine bancaria "nell'affrontare le numerose criticità che si sono manifestate, a livello territoriale, sociale, generazionale, di crisi internazionale, come nel caso delle migrazioni e ora delle conseguenze dell'inaccettabile aggressione all'Ucraina da parte della Federazione Russa".