Ramadan, Pasqua ebraica e cristiana. Torna l'incubo "escalation" di sangue e violenze in Terra Santa

Lasciano ancora sgomenti le immagini dei violenti scontri scoppiati ieri alle prime luci dell'alba sul Monte del Tempio attorno alla Moschea di al-Aqsa, nella Città Vecchia di Gerusalemme, quando diverse decine di palestinesi a volto coperto, alcuni con le bandiere di Hamas, hanno iniziato a scagliare pietre e ordigni esplosivi sui fedeli ebrei riuniti nel sottostante piazzale del Muro "del pianto" Occidentale. La polizia è quindi intervenuta per disperderli sia dentro che fuori la Moschea perchè "impedivano di fatto a migliaia di pacifici fedeli musulmani di accedere al complesso per le preghiere del secondo venerdì del mese Ramadan". Mese di festa per l'Islam che quest'anno coincide sia con la Pasqua cristiana che con il Pesach, la pasqua ebraica che dura 8 giorni.

60 mila fedeli hanno partecipato poi alla preghiera di mezzogiorno ad al-Aqsa dopo che la situazione è tornata alla calma. Ma sono giorni difficili in tutto il paese. Già a partire dalle 16 di ieri fino a domenica, per tutto il periodo di Pasqua, le autorità israeliane hanno "sigillato" la Cisgiordania, decretando un blocco dei movimenti per i palestinesi che possano partecipare alle preghiere del venerdì alla moschea di al-Aqsa ma poi devono fare ritorno prima che entri in vigore il coprifuoco. "Abbiamo fatto tutto il possibile per evitare di entrare nel complesso sul Monte del Tempio - ha spiegato la polizia israeliana. Israele - ha affermato il ministro della Pubblica Sicurezza Omer Bar-Lev - non ha nessun interesse che il Monte del Tempio diventi un epicentro di violenze che danneggiano sia i fedeli musulmani che i fedeli ebrei al Muro Occidentale". "Israele è impegnato a garantire la libertà di culto per tutte le fedi e il nostro obiettivo è consentire la pacifica preghiera dei credenti durante le festività. Non dobbiamo permettere a nessuno di trasformare questi giorni sacri in una piattaforma di odio, istigazione e violenza", ha detto il ministro degli esteri Yair Lapid.

L'incursione degli agenti nella moschea è stata condannata dalla Giordania, che formalmente gestisce il luogo di culto attraverso la Fondazione Waqf di Gerusalemme, dall'Organizzazione per la cooperazione islamica così come dall'Autorità nazionale palestinese che si è scagliata contro quella che ha definito "una seria escalation e una dichiarazione di guerra". Anche l'Iran si è fatto sentire: Teheran ha puntato il dito contro quei Paesi arabi che hanno normalizzato le relazioni con Israele - Emirati, Bahrein e Marocco - tornando ad accusarli di "tradimento".

Il portavoce del presidente palestinese Abu Mazen ha denunciato "l'assalto" della polizia di israele alla Moschea al-Aqsa, definendolo "uno sviluppo pericoloso e una dichiarazione di guerra al popolo palestinese".

Le immagini degli scontri fuori e dentro la Spianata delle Moschee luogo sacro per le tre religioni, hanno fatto il giro del mondo anche sui social, provocando preoccupazione e sdegno. Oltre 150 i feriti, tre tra gli agenti israeliani e 400 gli arresti avvenuti a seguito dei disordini. 21 le persone rimaste vittime degli attacchi, 14 sono palestinesi.