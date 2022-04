Israele, ancora scontri alla Moschea di Al Aqsa, nella notte fuoco incrociato al confine con Gaza

Ancora scontri stamane a Gerusalemme alla Moschea di al-Aqsa, sulla spianata delle Moschee o il Monte del Tempio per gli ebrei. La polizia israeliana ha comunicato che militari israeliani e manifestanti palestinesi sono entrati in contatto a seguito di alcune sassaiole e ordigni incendiari lanciati da decine di facinorosi contro gli agenti dopo la preghiera mattutina. Nella città vecchi issate anche diverse barricate.

Quando sono iniziate le tensioni, centinaia di fedeli ebrei sono arrivati al luogo sacro, ha aggiunto il quotidiano israeliano Yedioth Ahronot, anche loro sono stati fermati dalla polizia.

Il leader di Hamas, Ismail Haniyeh ha messo in guardia Israele dal consentire agli israeliani di entrare nel complesso del Monte del Tempio. "Dico a Israele che se pensa che l'incursione di al-Aqsa cambierà la sua identità islamica, sta delirando. Ciò che i coloni stanno facendo nella moschea spingerà al conflitto e allo scontro a tutti i livelli. Proprio come abbiamo sconfitto la cosiddetta ‘marcia della bandiera’, allo stesso modo sconfiggeremo la politica di incursione', ha detto Haniyeh riferendosi a un raduno ultranazionalista israeliano a Gerusalemme est fermato dalla polizia per paura di un'escalation delle tensioni. ''Siamo ancora all'inizio della campagna", ha detto.

Dunque quello che si temeva sta accadendo anche quest'anno e cioè un'escalation di scontri tra Israele e palestinesi iniziata già qualche settimana fa con l'inizio della festa islamica del Ramadan che quest'anno coincide con il Pesach ebraico. A maggio scorso, gli scontri sono durati 11 giorni, i morti furono decine. I morti quest'anno sono già una trentina.

La scorsa notte un razzo proveniente da Gaza è caduto in un giardino nella città di Sderot, nel sud dell'Israele, per fortuna senza creare danni. L'esercito ha reagito con una incursione area nel centro di Gaza, dopo la mezzanotte, a cui è seguito una ulteriore lancio di almeno quattro razzi da parte di militanti di Hamas. L'esercito israeliano ha poi spiegato che i jet avevano preso di mira una postazione militare e un complesso di tunnel "contenente sostanze chimiche grezze utilizzate per la produzione di motori a razzo". Gli scontri armati arrivano dopo quasi un mese di violenze mortali in Israele e nei Territori Palestinesi, scontri che si sono concentrati sul complesso della Moschea Al-Aqsa, a Gerusalemme, da venerdì scorso e cioè quando le feste religiose del Ramadan e della Pesach al Muro Occidentale (del pianto) sono coincise insieme anche alla Pasqua cristiana del Santo Sepolcro.

La polizia israeliana ha cercato di impedire a folle di manifestanti ebrei ultranazionalisti di avvicinarsi al quartiere musulmano della Città Vecchia a Gerusalemme est Palestinesi. Arabi israeliani hanno effettuato quattro attacchi mortali in Israele tra la fine di marzo e l'inizio di aprile causando la morte di 14 persone, per lo più civili. Sono 23 i palestinesi uccisi dal 22 marzo, compresi gli assalitori che hanno preso di mira gli israeliani. Martedì scorso, Israele ha effettuato il suo primo attacco aereo sulla Striscia di Gaza dopo mesi, in risposta al primo missile lanciato da gennaio dall'enclave palestinese.