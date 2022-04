Medvedev: "Finlandia e Svezia nella Nato? Conseguenze nel Baltico"

"Ci si può dimenticare dei Baltici non nucleari se Svezia e Finlandia si uniscono alla Nato". Lo ha scritto su Telegram Dmitrij Medvedev, vice presidente del consiglio di sicurezza della Russia, citato dall'agenzia russa Tass. Medvedev ha spiegato che "sarà necessario rafforzare seriamente il gruppo di truppe di terra e il sistema di difesa aerea e schierare consistenti forze navali nel Golfo di Finlandia. In questo caso, non si può più parlare dello status non nucleare dei Baltici, l'equilibrio deve essere ripristinato. Fino ad oggi, la Russia non ha intrapreso tali misure e non aveva intenzione di farlo”.

Non tarda dunque ad arrivare la risposta russa alla dichiarazioni di ieri delle due prime ministre dei paesi Baltici, che immaginavano un futuro nella Nato dei loro due paesi, lasciando definitivamente lo status di neutralità. Cosa è successo, dunque, per mettere in fibrillazione quei confini dormienti? L'invasione dell'Ucraina mette in allerta tutti quei paesi che con la Russia confinano, perché si sa quando una guerra comincia, ma non quando finisce e fin dove potrebbe allargarsi. Il vecchio motto latino: “Se vuoi la pace, preparati alla guerra", torna dunque attuale. E questo è ciò che è successo con le dichiarazioni di ieri.