Merkel ribadisce: Ucraina fuori dalla Nato. Zelensky invita lei a Sarkozy a Bucha

"L'ex cancelliera Angela Merkel si riconosce nella decisione presa al vertice Nato del 2008 a Bucarest", ha detto una portavoce dell'ex capo del governo tedesco all'agenzia Dpa. Merkel inoltre appoggia ogni sforzo del governo tedesco e ogni sforzo internazionale per sostenere l'Ucraina contro l'invasione russa. Si tratta della reazione dell'ex leader tedesca alle parole del presidente ucraino Zelensky, che ieri aveva invitato lei e l'ex presidente francese Sarkozy ad andare a Bucha per prendere atto della loro "politica fallimentare" sulla Russia, frutto anche della decisione di non ammettere Kiev nell'Alleanza atlantica.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, aveva invitato l'ex cancelliera tedesca Angela Merkel e l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy, avendo parole dure nei confronti dei due ex leader mondiali, ai quali attribuisce il rifiuto di integrare l'Ucraina nella Nato nel 2008.

"Alcuni politici pensavano che rifiutando l'ingresso dell'Ucraina nell'Alleanza avrebbero potuto placare la Russia, convincerla a rispettare il nostro paese e a vivere normalmente accanto a noi. Invito la signora Merkel e il signor Sarkozy a visitare Bucha e vedere cosa ha ottenuto la politica di concessioni alla Russia in quattordici anni. Guardate con i vostri occhi gli uomini e le donne ucraini torturati", ha detto Zelensky.