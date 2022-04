Messico, il presidente Lopez Obrador chiede al popolo con un referendum se può proseguire il mandato

Per avere la conferma se debba proseguire o meno il suo mandato di 6 anni, o mollare, il presidente messicano, Andres Manuel Lopez Obrador, ha indetto per oggi un referendum. Sono quasi 93 milioni di aventi diritto che riceveranno in circa 57mila seggi aperti in tutto il paese una scheda su cui si potrà rispondere alla domanda: “Siete d'accordo sul fatto che il Presidente degli Stati Uniti del Messico, abbia il suo mandato revocato per perdita di fiducia, o continui a esercitare la presidenza della Repubblica fino alla scadenza del suo mandato?”.

Il capo di Stato è stato il massimo promotore della consultazione, la prima di questo genere nella storia del Paese. Per organizzarla erano state raccolte 2,7 milioni di firme, equivalenti a più del 2 per cento dei 129 milioni di abitanti – requisito necessario secondo la Costituzione messicana per organizzare un referendum – e il referendum era stato poi approvato da Camera e Senato. Per organizzarlo, si erano rese necessarie anche alcune modifiche alla Costituzione.

Lopez Obrador, 68 anni, che ha mantenuto indici di approvazione intorno al 60%, e altri sostenitori del referendum, sostengono sia un modo per incrementare la responsabilità democratica. Gli oppositori del leader hanno invece bollato la votazione come uno spreco di denaro e un modo per Lopez Obrador di radunare i sostenitori a metà del suo mandato. Il referendum è costato quasi 80 milioni di dollari e sarà vincolante solo se voterà almeno il 40% dell'elettorato, eventualità che gli esperti ritengono improbabile.