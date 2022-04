Meteo, freddo e fiocchi di neve nel weekend delle Palme

Nel fine settimana delle Palme arriva di nuovo il freddo. Una perturbazione in arrivo darà vita a una veloce fase instabile con sensibile calo termico, soprattutto nella giornata di domenica. Nella notte tra sabato e domenica, inoltre, non è esclusa la comparsa di un po’ di neve sull’Appennino centro-settentrionale anche intorno ai 1000 metri. Seguirà un altrettanto rapido miglioramento e il ritorno ad un clima primaverile in tutto il Paese già all’inizio della prossima settimana, ovvero quella che porterà alle festività di Pasqua.

Al Nord la nuvolosità si presenterà più densa lungo le creste alpine occidentali, specie in Valle d’Aosta, con precipitazioni insistenti nelle aree di confine e all’estremo Nord-Est. Nel pomeriggio o in serata passaggi nuvolosi ovunque più estesi, con la possibilità di deboli precipitazioni isolate (nevose solo ad alta quota) anche sulle aree alpine centrali e orientali, nel nord della Lombardia e sul Friuli Venezia Giulia. Al Centro un po’ di nubi principalmente sul nord della Toscana e a ridosso dell’Appennino, associate a locali deboli piogge sui rilievi dell’alta Toscana. Al Sud qualche annuvolamento sui settori tirrenici. Su tutte le regioni ci saranno condizioni di generale variabilità, con una nuvolosità molto irregolare, intervallata da alcuni spazi soleggiati.