Tempo in miglioramento a Pasqua e sole pieno a Pasquetta

Buone notizie sul meteo di Pasqua, dopo giorni di incertezza. I meteorologi sciolgono le riserve, mantenute fino alla giornata di ieri, e ritengono affidabili gli ultimi dati sui prossimi giorni. Sull'Italia continuano a prevalere delle condizioni meteo stabili e anticicloniche, solo in parte disturbate al sud da velature e da polveri sahariane. Nel week end di Pasqua la penisola sarà lambita da una veloce perturbazione che porterà delle piogge sparse, esaurendosi nella giornata di sabato. Domenica rimarrà solo una “coda” nelle regioni meridionali, mentre il sole tornerà a spendere sul resto d'Italia. Il sole caratterizzerà anche l'intera giornata di Pasquetta.

Matteo Tidili, meteorologo di Rai Meteo, entra nel dettaglio: “La quiete anticiclonica sarà interrotta nel corso della mattina e del pomeriggio di sabato da un rapido e modesto fronte freddo in discesa dal Mar Baltico che apporterà un temporaneo peggioramento delle condizioni meteo dapprima al nord, specialmente sul Triveneto, con piogge ed isolati rovesci in evoluzione serale e notturna al centro e al sud. La perturbazione abbandonerà l'Italia già durante la giornata di Pasqua, tuttavia nel corso della mattinata saranno ancora possibili residue e deboli precipitazioni sparse al sud, specialmente sulla Sicilia, la Calabria e la Puglia meridionale cui seguirà un generale miglioramento dal pomeriggio. Le condizioni meteo si presenteranno stabili e prevalentemente soleggiate già dal mattino al centro nord e sulla Sardegna per il ripristino dell'alta pressione che ci terrà poi compagnia anche a Pasquetta garantendo ampie schiarite un po' su tutto il nostro territorio nazionale. Il passaggio del fronte freddo sarà accompagnato da un sensibile calo delle temperature soprattutto lungo il versante adriatico. Qui le massime, tra Pasqua e Pasquetta, difficilmente andranno oltre i 10°C/14°C con sensazione di freddo accentuata dai venti di grecale che domenica soffieranno piuttosto intensi. La ventilazione dai quadranti nord orientali sarà sostenuta anche sul resto del centro sud e sulle due isole maggiori, con raffiche occasionalmente fino ad intensità di burrasca, ma in un contesto termico più gradevole specialmente sulla Sardegna, dove di pomeriggio si potranno superare i 20°C”.