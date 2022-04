Miami, Tennis: Carlos Alcaraz in finale domani, sfiderà il norvegese Casper Ruud

Carlos Alcaraz ha fermato anche il campione in carica a Miami, Hubert Hurkacz. In una sfida conclusa senza break, lo spagnolo ha chiuso 7-6 (5) 7-6 (2). Ha recuperato da 3-5 nel primo tiebreak, salvato due set point nel secondo parziale, ed è diventato così a 18 anni e 333 giorni il quarto più giovane finalista in un Masters 1000 dopo Michael Chang (18 anni e 157 giorni in Canada nel 1990), Rafa Nadal (18anni e 304 giorni a Miami 2005) e Richard Gasquet (18 anni e 331giorni ad Amburgo 2005).

In finale lo spagnolo domani affronterà il norvegese Casper Ruud. "E' un sogno, ha detto dopo la partita Alcaraz .Adoro giocare qui, il pubblico è incredibile. Affronterò la finale cercando di mascherare la tensione, proverò a far finta che sia un primo turno. Sarà un gran match". Da sottolineare il gesto di fair play di cui si è reso protagonista lo spagnolo nel dodicesimo game del primo set. Alcaraz gioca una palla corta, Hurkacz ci arriva ma il giudice di sedia assegna il punto ad Alcaraz: secondo lui il polacco avrebbe raggiunto la palla dopo il secondo rimbalzo. Il polacco protesta, l'arbitro non cambia idea. Alcaraz, a fondo campo, interviene e chiede all'arbitro di far ripetere il punto. Applausi, di Hurkacz e di tutto lo stadio.