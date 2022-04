Metteva sui parabrezza foto porno, poi sparava alle auto: ex avvocato denunciato a Milano

Sparava dalla finestra di casa con un fucile a pallini di piombo cercando di centrare foto pornografiche che aveva in precedenza attaccato sopra delle auto in sosta.

Per questo un ex avvocato giuslavorista e tributarista di 51 anni è stato denunciato lo scorso venerdì per danneggiamento e tentate lesioni ed è stato segnalato a un Centro psicosociale, in accordo con la Procura.

Il legale aveva sparato in più occasioni piombini con armi ad aria compressa dal suo appartamento al quinto piano di uno stabile in via Muratori a Milano.

Sulle auto aveva apposto immagini pornografiche a mo’ di bersaglio. Tredici gli episodi che gli sono addebitati nel giro di un mese e mezzo. Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito.

In casa sua gli agenti hanno trovato quattro fucili e altrettante pistole e i residui di quelle che sembrano delle prove di tiro, cioè immagini pornografiche con buchi da pallino.

In casa anche abiti militari e da donna con i quali si travestiva, forse per confondere le acque mentre sparava, e anche dei sex toys.

Gli investigatori, che avevano ricevuto alcune segnalazioni nelle scorse settimane, hanno eseguito sopralluoghi e incrociato la traiettoria dei pallini nella zona tra via Muratori e via Friuli, dove si trovavano le auto danneggiate, e hanno eseguito una perquisizione in casa dell’ex avvocato dove hanno trovato le armi.

Ha raccontato di essere in cura da uno psicanalista e di assumere tranquillanti per vie di turbe legate alla sfera sessuale.

Ad alcune delle vetture l’uomo aveva apposto delle stampe pornografiche uguali a quelle che gli sono state trovate in casa. Nell’abitazione è stata trovata anche una scatola di cartone con cui l’ex legale ha detto che si esercitava in casa perché appassionato di tiro al bersaglio.