Minacce di morte al ministro Di Maio: "Putin fallo ammazzare"

Il tweet sul profilo di Di Maio, sulla strage di Bucha: " Queste atrocità non possono restare impunite. Con il popolo ucraino, la guerra russa va fermata " Un attacco violentissimo via social "Impiccati terrone", e “Lo spedirei in Donbass”, tra gli altri messaggi che si leggono sui social contro il titolare della Farnesina, che sui suoi profili ufficiali ha 2,5 milioni di followers su Facebook, e quasi 800mila su Twitter.

La solidarietà unanime da tutto il mondo politico.

"Non bisogna avere paura se si è dalla parte della ragione, come siamo noi paese e governo, in questo momento drammatico", ha scritto su Twitter Emanuele Fiano, della presidenza del Gruppo PD dalla Camera. "Al ministro Di Maio il mio sostegno e quello di tutto il Movimento 5 stelle: non ci faremo intimidire", il commento dell'ex premier M5s, Giuseppe Conte. "Il ministro Di Maio non si curi di coloro che scrivono messaggi di odio sui social contro lui e l'istituzione che rappresenta - scrive il deputato della Lega, Lorenzo Fontana, vice segretario del partito - primo baluardo della democrazia è il rispetto delle opinioni". Piena condanna e "solidarietà al Ministro Di Maio per queste minacce inaccettabili sempre, inspiegabili dopo le stragi che abbiamo visto anche a Bucha", lo scrive invece sui social il Presidente di Italia Viva, Ettore Rosato. "Sono vicina al ministro Di Maio: difendere Kiev è difendere l'Europa", è il commento del ministro per il Sud e la Coesione territoriale e Coordinatrice di Forza Italia, Mara Carfagna.