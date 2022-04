Minacce di morte e insulti a Di Maio dopo il sostegno al popolo ucraino: ci sono due indagati

Ci sono due indagati dalla Procura di Roma per le minacce di morte e per gli insulti contro il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, pubblicate nelle scorse settimane su canali Telegram, in seguito alle sue dichiarazioni in sostegno del popolo ucraino.

Tra le espressioni più violente: “Putin manda qualcuno ad ammazzarlo”, e poi “Di Maio con una spranga nel cervello”, “ti faranno fuori”.

I carabinieri del Reparto Operativo della Capitale hanno eseguito perquisizioni domiciliari nei confronti di un 46enne della provincia di Milano e di un 48enne della provincia di Siracusa: nessuno dei due apparterrebbe a gruppi estremisti.

A risalire agli indirizzi IP dei due sono stati i carabinieri della Sezione Indagini Telematiche del Nucleo Investigativo di Roma.

Durante le perquisizioni sono stati sequestrati i telefoni cellulari verosimilmente utilizzati per inviare i messaggi minatori al Ministro.

Sono ancora in corso accertamenti per identificare gli autori delle ulteriori minacce di morte pubblicate sui social network. “Impiccati terrone”, e “Lo spedirei in Donbass”, tra gli altri messaggi che sono stai pubblicati sul web contro il titolare della Farnesina.