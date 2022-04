Miocardite da Covid: quasi 3 pazienti su 1000 ricoverati sviluppano un’infiammazione cardiaca

Chi contrae il Covid 19 rischia di sviluppare una miocardite, può accadere in quasi 3 pazienti su 1000 ricoverati. A rivelarlo è uno studio pubblicato sulla rivista americana “Circulation” che fa chiarezza sulla prevalenza, le caratteristiche e la prognosi dei pazienti con miocardite associate all’infezione da Covid. La ricerca è il frutto della collaborazione di 23 centri tra Europa e Stati Uniti, coordinati dall’Ospedale Universitario di Brescia e dal Cardio Center di Niguarda.

Lo studio

“L’analisi prende in esame circa 57 mila pazienti ricoverati per Covid”, spiega Enrico Ammirati, specialista della Cardiologia 2 dell'ospedale Niguarda di Milano e primo autore dello studio. “Le infiammazioni cardiache da Covid 19 possono essere molto gravi e pericolose”. Secondo la ricerca, “quasi nel 40% dei casi il quadro clinico è risultato particolarmente grave. Nel 20% i pazienti sono deceduti o hanno avuto necessità di un supporto meccanico al circolo per via delle loro condizioni, questo nonostante si trattasse di una popolazione giovane con un’età mediana di 38 anni”.

Lo studio ha inoltre chiarito per la prima volta che la maggior parte delle miocarditi si sono manifestate in assenza della più “tipica” polmonite causata dal virus. Le persone però, che sviluppano sia la polmonite che l’infiammazione del cuore hanno una prognosi più critica.

La miocardite

Si tratta di un’infiammazione del muscolo cardiaco (miocardio) e, a differenza della maggior parte delle cardiopatie, tende a colpire più spesso i giovani. La miocardite può decorrere quasi inosservata, frequentemente guarisce senza esiti, ma qualche volta può presentarsi in forma molto grave e mettere in pericolo la vita. Da qui l'importanza di coglierne i campanelli d'allarme per avviare tempestivamente un percorso diagnostico-terapeutico corretto.

I sintomi e la terapia

I sintomi della miocardite sono molto variabili. Nelle forme più lievi, frequentemente associate ad un’infezione virale, vi può essere soltanto un po’ di febbre e di stanchezza. Le forme più gravi si caratterizzano invece per lo sviluppo in poche ore o pochi giorni di un quadro di scompenso cardiaco, con mancanza di fiato, pressione bassa, inappetenza. Anche le aritmie (tachicardia o blocco cardiaco e anche arresto cardiaco, che può essere la prima manifestazione della miocardite) rientrano tra i sintomi della malattia. Il più delle volte però la miocardite si manifesta con un dolore toracico che può simulare la presentazione di un infarto.

La maggior parte delle volte non è richiesta una terapia specifica per la miocardite, la terapia appropriata deve essere decisa caso per caso.

La miocardite da Covid

Per capire il reale legame tra Covid e danno cardiaco è essenziale la diagnosi. “In questa ricerca la diagnosi della miocardite è stata la più accurata possibile - conferma Cristina Giannattasio, direttore della Cardiologia 4 dell'ospedale Niguarda- basata sull’esecuzione di risonanza magnetica cardiaca o di biopsia cardiaca”. Questo esame viene eseguito non frequentemente, perchè richiede una manovra invasiva che comporta qualche rischio, e inoltre sono pochi gli ospedali dove c’è un’ampia esperienza nella sua esecuzione e interpretazione. Considerando poi il decorso spesso spontaneamente benigno della miocardite, nella pratica clinica si preferisce come primo accertamento la risonanza magnetica, che non è invasiva e permette di identificare la presenza di infiammazione del tessuto cardiaco e di verificarne l'evoluzione nel tempo.

Ammirati sostiene che “nel caso del Covid l’infiammazione potrebbe essere causata da una reazione immunitaria innescata dall’infezione del virus Sars-CoV-2 piuttosto che da un’azione diretta del virus contro il cuore. Nella maggior parte dei casi questi eventi si verificano o in concomitanza o poco dopo l’infezione. In alcuni casi però possono verificarsi sequele post- Covid”.

Le forme di miocardite insorte a seguito della vaccinazione

“Meno del 5% dei pazienti ha avuto un decorso grave della miocardite insorta dopo il vaccino. Per fortuna si tratta di un evento molto raro che, se presto diagnosticato porta ad una buona e abbastanza rapida risoluzione del problema” spiega Giannattasio.