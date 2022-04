L'equipaggio della missione Axiom-1 dopo una serie di rinvii ha lasciato la Stazione Spaziale Intern

CAPE CANAVERAL (FLORIDA) - Sulla Stazione Spaziale Internazionale c'è un punto di attracco disponibile per la navetta Crew Dragon di Samantha Cristoforetti. L'ha liberato nella notte l'equipaggio della missione privata Axiom-1: un astronauta privato e tre turisti spaziali che sono finalmente riusciti a partire dopo una lunga serie di rinvii per il mare mosso nella zona scelta per l'ammaraggio.



Era l'ultima grande incognita in vista del lancio dell'astronauta italiana dell'ESA e di tre astronauti della NASA. Il loro razzo Falcon 9 della compagnia privata SpaceX di Elon Musk dovrebbe a questo punto partire il 27 aprile alle 9.52 ora italiana del 27 aprile. Il condizionale è sempre d'obbligo ma la data sembra davvero quella giusta, anche perché le previsioni meteo quel giorno sono molto favorevoli.



Samantha Cristoforetti sta per iniziare la seconda missione di lunga durata sulla Stazione Spaziale Internazionale. Si trova al Kennedy Space Center da lunedì 18 aprile. Insieme ai compagni Kjell Lindgren, Bob Hines e Jessica Watkins ha completato i preparativi e ora è in quarantena. Domani festeggerà il suo quarantacinquesimo compleanno e poi nella tarda serata della Florida inizierà a indossare la tuta spaziale.



L'equipaggio volerà con una navetta Crew Dragon nuova di zecca. E' stata battezzata "Freedom", anche per ricordare la navetta utilizzata nel 1961 dal primo statunitense ad andare nello spazio, Alan Shepard. La partenza invece avverrà dalla rampa di lancio utilizzata dalle missioni Apollo verso la Luna. Passato e presente che si intrecciano, il tutto con uno sguardo al futuro: dall'oblò della navetta Dragon, su una rampa a poca distanza, Samantha Cristoforetti vedrà il razzo SLS che la NASA sta preparando per le future missioni verso la Luna.