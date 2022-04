Molestie: prima condanna per un generale dell'aviazione Usa

Primo processo marziale e prima condanna per molestie per un generale americano nella storia dell'aviazione militare Usa: si tratta del generale William T.Cooley, dichiarato colpevole di uno dei tre capi di imputazione, ossia di aver baciato forzatamente una donna "con l'intento di gratificare il suo desiderio sessuale" nel 2018 in New Mexico. L'ufficiale si era proclamato innocente.



La vittima, di cui non è stato diffuso il nome, ha testimoniato che il generale le aveva chiesto un passaggio dopo un evento sociale e che durante il viaggio le disse che aveva fantasticato di fare sesso con lei, prima di premerla contro il finestrino sul lato del guidatore, baciarla forzatamente e palparla attraverso i vestiti.