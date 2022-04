Molise: bimba di 5 anni scomparsa nel nulla, l'intero paese mobilitato nelle ricerche

Da ieri sera il piccolo comune di Sant'Angelo Limosano (Campobasso) è stretto nell’angoscia, da quando Nicole, una bambina di soli 5 anni, residente con la famiglia nella frazione di Fonte San Pietro, è scomparsa letteralmente nel nulla.

Della minore non si hanno più notizie dalla tarda serata di ieri. L’ipotesi più concreta è che possa essersi avventurata nel bosco antistante alla masseria in cui vive con i genitori, ed è lì che si stanno concentrando soprattutto le ricerche. Centinaia, tra vigili del fuoco, carabinieri, polizia, uomini del soccorso specializzato e volontari del paese, sono impegnati sulle tracce della piccola Nicole. In queste ore, con la luce del giorno, gli elicotteri dei Vigili del fuoco sorvolano il paese, si sta ricorrendo anche all'utilizzo di un drone.

Anche la Sindaca di Limosano, Angela Amorosa, esprime la sua apprensione: «Purtroppo non riusciamo a trovare la piccola. La stiamo cercando da ieri sera, ma per il momento non riusciamo a rintracciarla». Tutto il paese è in apprensione e spera che Nicole possa essere ritrovata al più presto.