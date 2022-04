Trovato morto l'escursionista disperso da Venerdì in montagna

Si erano perse le sue tracce dallo scorso Venerdì. E' stato ritrovato senza vita, il corpo rinvenuto dal Soccorso alpino in un canalone innevato molto ripido, tra monte Piza e monte Soliva, uno dei paradisi del Trentino a 40 chilometri dal lago di Garda. Silvano Fedel, 55 anni, era un escursionista esperto, lavorava come ambulante nei mercati, ma era molto conosciuto per le corse sulle lunghe distanze, nella disciplina "ultra runner": quelle gare di corsa a piedi tra i monti per 41 chilometri.