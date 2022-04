Montecarlo: 4 azzurri nel tabellone, Sinner dalla parte di Zverev

Sono quattro gli azzurri al via nel tabellone principale del 'Rolex Monte-Carlo Masters', terzo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 5.415.410 di euro, che si disputa sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco, dall11 al 17 aprile. E tutti sono stati sorteggiati nella parte bassa del tabellone, quella presidiata dal tedesco Alexander Zverev.

Jannik Sinner, n.12 Atp e nona testa di serie, debutterà contro il croato Borna Coric, n.199 Atp (in gara con il ranking protetto), rientrato ad Indian Wells dopo un anno di stop per l’infortunio alla spalla. Il 25enne di Zagabria, arrivato al n.12 Atp a novembre 2018, a Monte-Carlo vanta i quarti nel 2019 (battuto da Fognini). Il 20enne di sesto Pusteria gioca per la seconda volta il '1000' del Principato: lo scorso anno superò Ramos Vinolas prima di cedere a Djokovic. Tra Sinner e Coric non ci sono precedenti. In caso di vittoria Jannik troverebbe al secondo turno o il cileno Garin o un qualificato, e negli ottavi molto probabilmente il russo Rublev, n.8 del ranking e 5 del seeding.

Lorenzo Sonego, n.21 del ranking e 16 del seeding, è stato invece sorteggiato al primo turno contro il bielorusso Ilya Ivashka, n.42 Atp, che sul 'rosso' monegasco non ha mai vinto un match di main draw: anche tra il 26enne torinese ed il 28enne di Minsk non ci sono precedenti. 'Sonny' a Monte-Carlo 2019 raggiunse il suo primo quarto di finale in un Masters 1000, per giunta partendo dalle qualificazioni, sconfitto dal serbo Lajovic (poi battuto in finale da Fognini).

Fabio Fognini, n.32 Atp, trionfatore dell’edizione del 2019, troverà dall’altra parte della rete il francese Arthur Rinderknech, n.58 del ranking, mai affrontato in carriera dal 34enne di Arma di Taggia che sulla tera rosa del Principato vanta anche una semifinale nel 2013 (stoppato da Djokovic) ed i quarti lo scorso anno (fermato da Ruud).

Ostacolo francese anche per Lorenzo Musetti, n.82 Atp, opposto a Benoit Paire, n.49 del ranking, già battuto dal 20enne di Carrara al secondo turno del Masters 1000 di Miami dello scorso anno.