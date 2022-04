Montecitorio, maggioranza in pressing sul Def: "Governo valuti scostamento se situazione peggiora"

Il governo dovrà valutare l'ipotesi di scostamento di bilancio se lo scenario economico dovesse peggiorare. E' quanto si legge nella risoluzione della maggioranza dopo il confronto tra i partiti e il governo. L'esecutivo, si legge nella bozza all'esame dell'Aula della Camera, si impegna a "monitorare, in tempo reale, l'andamento della situazione macroeconomica e dei principali indicatori congiunturali al fine di valutare, qualora si verifichi un peggioramento dello scenario economico conseguente al perdurare degli effetti negativi, l'applicazione di quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243, al fine di prevedere interventi di sostegno, del tutto simili a quelli messi in campo durante l'emergenza pandemica, per le famiglie, i lavoratori e per quella parte del comparto produttivo particolarmente colpita dalle conseguenze della crisi in Ucraina". L'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 243 sulle disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio, prevede infatti la possibilità di scostamento temporaneo del saldo strutturale dall'obiettivo programmatico, in caso di eventi eccezionali, attraverso una richiesta di autorizzazione al Parlamento.

È questo uno dei 12 'impegni' presenti nella bozza di risoluzione che la maggioranza ha presentato nell'ambito della votazione. Nel testo si chiede inoltre di “prevedere, in favore degli enti territoriali, risorse dirette a contenere l’aumento dei prezzi dell’energia anche mediante l’utilizzo di flessibilità di bilancio. Continuare a sostenere la risposta del sistema sanitario. Adeguare i fondi destinati alla realizzazione di investimenti pubblici alla dinamica imprevista dei costi dell’energia e delle materie prime sia per i lavori in corso di esecuzione che per quelli di prossimo affidamento prioritariamente con riferimento ai progetti individuati nel Pnrr”.

C'è dunque un accordo tra i gruppi della maggioranza che hanno ha lavorato per limare i testi, si apprende da fonti parlamentari. Oltre alla risoluzione di maggioranza riferita alla Relazione sono state presentate nell'Aula della Camera anche tre risoluzioni sul Def: una di maggioranza e due di opposizione. Il governo ha dato parere favorevole solo alla prima, esprimendo invece parere contrario sulle altre due. Tra gli impegni chiesti al governo anche quello di "utilizzare gli spazi derivanti dalla manovra per nuove iniziative espansive disponendo ulteriori interventi per contenere l’aumento dei prezzi dell’energia nonché mediante la revisione del sistema dei prezzi di riferimento e dei carburanti, assicurando altresì la necessaria liquidità alle imprese mediante la concessione di garanzie anche alla luce della nuova comunicazione della Commissione n. 2022/C 131 I/01 sul nuovo quadro contemporaneo degli aiuti di Stato nonché ai settori maggiormente colpiti dalle attuali emergenze”.

C'è anche la richiesta di "prorogare il termine attualmente previsto" che obbliga le villette unifamiliari a effettuare il 30% dei lavori entro giugno per usufruire del Superbonus. Il testo precisa anche che "la percentuale del 30% dell'intervento complessivo" deve essere riferito "al complesso dei lavori e non ai singoli lavori oggetto dell'intervento". La risoluzione chiede anche di allentare i limiti per la cessione dei crediti edilizi, consentendola a istituti diversi da banche ed assicurazioni.

Il governo dovrà poi "proseguire nell'attuazione del Green New Deal, conformemente agli impegni dell'Unione europea in materia di ambiente e sviluppo sostenibile, così da individuare un piano industriale impiantistico del Paese, con particolare riferimento ad idonee iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate a favorire la transizione ecologica, energetica e verso l'economia circolare, anche ponendo in essere interventi di semplificazione e accelerazione dei procedimenti autorizzativi per la realizzazione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili al fine di garantire il conseguimento e potenziamento degli obiettivi nazionali di decarbonizzazione fissati dal Piano nazionale integrato di energia e clima in via di aggiornamento".

Il testo impegna, quindi, il governo ad "adottare interventi in favore del settore dei trasporti e della logistica nonché ulteriori interventi in favore del settore della Pesca e dell'Agricoltura, incrementando le risorse", "anche al fine di indennizzare i relativi operatori della filiera colpita dalle restrizioni di ordine sanitario e alimentare"