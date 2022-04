Sopravvive all'Olocausto, non scampa all'assedio di Mariupol: morta in una cantina implorando acqua

91 anni, sopravvissuta all'Olocausto, Vanda Semyonovna Obiedkova è morta in uno scantinato mentre cercava di ripararsi dagli assalti russi nel porto ucraino di Mariupol. La sua morte è stata annunciata da il Memoriale di Auschwitz. L'organizzazione ebraica Chabad.org ha riferito che sua figlia ha condiviso la notizia dopo essere arrivata con il resto della sua famiglia in un luogo sicuro, dicendo che era morta il 4 aprile, implorando acqua in un seminterrato gelido.

La figlia della donna, Larissa, ha raccontato, riportata dal Guardian, che "Non c'era acqua, elettricità, riscaldamento e faceva un freddo insopportabile", ha detto. Sua madre era malata e immobile. "Ogni volta che una bomba cadeva, l'intero edificio tremava", ha detto Larissa. "Mia madre continuava a dire che non ricordava fosse accaduto niente di simile durante la Seconda guerra mondiale.



I militari tedeschi occuparono Mariupol nell'ottobre del 1941, e a quel tempo Obiedkova che aveva solo 10 anni, evitò la cattura nascondendosi anche allora in un seminterrato. Sua madre venne fucilata dai nazisti insieme che uccisero tra i 9.000 e i 16.000 ebrei nei fossati delle periferia di Mariupol. A quel tempo la donna aveva 10 anni e anche allora sopravvisse in uno scantinato