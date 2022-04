Morta per overdose a New York una bimba di 10 mesi. E' la nipote dello scrittore Paul Auster

E' morta per overdose di una combinazione di fentanil ed eroina a New York una bimba di 10 mesi. Lo riferisce il New York Times spiegando che la bimba, Ruby Auster, è la nipote dello scrittore Paul Auster. Il padre della piccola, Daniel Auster, di 44 anni, è stato accusato della sua morte, secondo quanto ha detto la polizia.

La bimba è stata trovata priva di sensi il 1° novembre scorso in una casa in Bergen Street a Park Slope, Brooklyn, ed è stata dichiarata morta in ospedale. Sempre secondo quanto ha riferito la polizia, citata dal quotidiano newyorchese, l'ufficio del medico legale ha successivamente stabilito che è morta per "intossicazione acuta" da droghe. Auster è stato accusato di omicidio colposo ed è stato condotto nell'ufficio del procuratore distrettuale.