Morto a Parigi l'economista Jean-Paul Fitoussi

È morto questa notte a Parigi l'economista francese Jean-Paul Fitoussi, aveva 79 anni. Lo si è appreso dai suoi familiari. Professore emerito di Sciences Po (Istituto di studi politici di Parigi), di cui aveva creato il dipartimento di Economia, era anche docente alla Luiss di Roma e membro del Center for Capitalism and Society delle Columbia University. Era nato a La Goulette, in Tunisia, il 19 agosto 1942. Fitoussi avrebbe dunque compiuto 80 anni il prossimo 19 agosto.



I suoi lavori - scrive in merito Il Sole 24 ore - "riguardano le teorie dell’inflazione, la disoccupazione, le economie aperte e il ruolo delle politiche macroeconomiche. È stato un critico della rigidità nelle politiche di bilancio e di economia monetaria, per gli effetti negativi sulla crescita dell’economia e sui livelli di occupazione. I suoi lavori recenti riguardano i rapporti tra democrazia e sviluppo economico".