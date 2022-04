Raiola: "Sono arrabbiato, è la seconda volta che mi danno per morto"

È ancora vivo , anche se forse in gravi condizioni, il popolare agente sportivo Mino Raiola. Nel primo pomeriggio quasi tutte le agenzie di stampa , ma non l'Ansa, avevano battuto la notizia della sua scomparsa. Ma neanche tre quarti d'ora dopo è proprio l'Ansa a riportare la smentita di Alberto Zangrillo, primario dell'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione del San Raffaele di Milano: "Sono indignato dalle telefonate di pseudo giornalisti che speculano sulla vita di un uomo che sta combattendo", dice, e lo riscrive a distanza di pochi minuti su Twitter.

E pressoché in contemporanea lo stesso profilo Twitter di Raiola mette la parola fine su ogni residuo dubbio: "Per chi si chiede del mio stato di salute: sono arrabbiato, è la seconda volta in 4 mesi che mi danno per morto".