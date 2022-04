Mosca definisce l'Italia "indecente" sulle sanzioni. Draghi: "Indecenti sono solo i massacri"

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito "indecente" la posizione dell'Italia sulle sanzioni alla Russia. L'Italia, ha affermato Zakharova intervenendo al talk show Solovyov live, "in questo momento molto difficile ha probabilmente scordato chi ha teso a suo tempo una mano. E ora, con tutta la sua leadership, è in prima linea in un attacco al nostro Paese".

"Ma questa - ha proseguito la portavoce - non è la posizione dei cittadini italiani che stanno scrivendo di vergognarsi di chi li governa, di non condividere questa posizione e di comprendere l'origine di questa crisi. Ma la dirigenza italiana ha preso questa posizione - ha concluso Zakharova - una posizione semplicemente indecente".

Per la Russia le sanzioni sono indecenti? "Di indecente ci sono solo i massacri che vediamo tutti i giorni" in Ucraina. Così risponde ai cronisti il presidente del Consiglio, Mario Draghi, al termine dell'incontro con il primo ministro dei Paesi Bassi, Mark Rutte.