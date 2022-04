Mosca impara dai suoi errori ma ha nuovi guai, secondo il Pentagono

La Russia sta accumulando da settimane truppe e rifornimenti in vista della nuova offensiva nel Donbass, che sta iniziando in questi giorni. Riuscirà stavolta a evitare gli errori che hanno fatto impantanare il tentativo di raggiungere la capitale Kiev?

Il Washington Post, in un articolo di oggi, ha cercato di rispondere a questo interrogativo interpellando una fonte interna al Pentagono: “Sembra che stiano cercando di imparare dalle lezioni del nord”, dice il funzionario della Difesa statunitense, che riferisce di cambiamenti nella catena di “comando e controllo", nelle strategie di artiglieria pesante e aviazione, e registra soprattutto sforzi volti a impedire che si ripetano le difficoltà di rifornimento e riparazione occorse sul fronte settentrionale. Ma quest'ultimo obiettivo è messo a repentaglio dalle sanzioni, in particolare per quanto riguarda i pezzi di ricambio, la cui mancanza sembra affliggere particolarmente i sistemi d'arma. Nei giorni scorsi la Russia ha spostato 11 battaglioni in Ucraina, portando il totale a 76, ha aggiunto il funzionario.

Oggi si stanno verificando combattimenti molto duri a Popasna, città sotto il controllo ucraino tra Luhansk e Donetsk. Se cadesse in mano russa, e se analogo destino toccasse poi a Slovyansk (stazione di partenza di molti civili in fuga), le forze di Mosca potrebbero spostarsi dalla città nord-orientale Izyum verso sud consolidando il controllo del Donbass, prevede ancora il Pentagono. Un obiettivo che si avvincerebbe se la Russia riuscisse a completare la conquista di Mariupol e spostare sul nuovo fronte le truppe impegnate da settimane nell'assedio della città portuale

Mick Ryan, generale in pensione dell'esercito australiano, ha detto al Washington Post che molto dipenderà dalle prossime 48 ore. Una svolta significativa nell'Ucraina orientale, sarebbe segno di un'accresciuta capacità sul campo di battaglia. Ma un nuovo pantano indicherebbe che la Russia non ha imparato dai suoi errori e che "gli ucraini sono bravi come pensavamo", ha aggiunto. Le forze di terra russe sconterebbero anche un problema culturale, secondo Ryan: l'eccessiva centralizzazione impedisce alle truppe sul terreno di prendere decisioni tempestive.