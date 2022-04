Mosca ironizza sull’orrore di Bucha e la Francia convoca l’ambasciatore russo

E' stato il ministro degli Esteri, Jean-Yves Le Drian, a convocare nuovamente oggi al Quai d'Orsay l'ambasciatore russo, dopo il tweet della rappresentanza diplomatica che il governo francese ha giudicato "indecente" in cui si fa dell'ironia sui massacri commessi a Bucha. "Di fronte all'indecenza e alla provocazione della comunicazione dell'ambasciata di Russia in Francia sui massacri di Bucha , ha twittato il ministro, ho deciso la convocazione al Quai d'Orsay, questa mattina, dell'ambasciatore di Russia". Rivolta anche sui social contro il post dell'ambasciata di Mosca, che scrive, in calce ad una scena di cadaveri e rovine : "Set cinematografico città di Bucha". Il governo francese ha risposto subito con un tweet del ministro per gli Affari europei, Clément Beaune: "Oltre la vergogna. Stop".