Mosca prepara la battaglia del Donbass

La seconda fase della guerra della Russia contro l'Ucraina è entrata nella fase più viva. Già il 18 aprile il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva annunciato l'inizio di un'offensiva su larga scala della Russia nelle regioni orientali di Donetsk e Luhansk e ora sembra che Putin sia pronto. Da un paio di giorni sul campo si registra un'intensificazione delle ostilità in tutto il Donbass, continuano i bombardamenti sulle città della regione di Donetsk e oggi i russi hanno spostato una dozzina di unità militari d'élite dal porto, oramai distrutto e conquistato, di Mariupol verso l'Ucraina orientale. Le forze russe e ucraine stanno preparandosi per quella che sarà la battaglia fondamentale per il controllo del cuore industriale del paese.

"Dall'inizio della seconda fase dell'operazione speciale, iniziata due giorni fa, uno degli obiettivi dell'esercito russo è stato quello di stabilire il pieno controllo del Donbass e dell'Ucraina meridionale. Ciò garantirà anche un corridoio terrestre verso la Crimea come uno sforzo per le infrastrutture vitali dell'economia ucraina", ha affermato ieri il generale Rustam Minnekayev, vice comandante delle forze del distretto militare della Russia centrale.

Se la manovra russa avrà successo, una parte importante delle formazioni militari ucraine potrebbe venire intrappolato in una sacca nel Donbass, tagliato fuori dal resto del paese, esaurito, distrutto o costretto ad arrendersi. Un tale esito sarebbe ovviamente catastrofico per l'Ucraina, sarebbe la sconfitta sul campo così tanto cercata da Putin, perché sarebbe come aprire la porta all'ulteriore avanzamento della Russia all'interno dell'Ucraina verso Zaporizhzhia e Dnipro. Se le cose dovessero andare così, come vorrebbero al Cremlino, accadrebbero giusto in tempo per il 9 maggio, l'anniversario della sconfitta tedesca nella seconda guerra mondiale.

Certo, i battaglioni russi avranno a che fare con difese ucraine pesantemente fortificate e città che sono state preparate per una guerra lunga ed estenuante. A causa dell'ampia disponibilità ucraina di armi antiaeree e anticarro fornite dall'Occidente, così come le molte aree urbane della regione, la supremazia numerica della Russia sia aerea che a terra verrà messa a dura prova. Inoltre, sembra permangano i problemi logistici russi che già erano stati evidenziati nella prima fase della guerra, quando alla fine di marzo Mosca fallì la conquista di Kiev e si ritirò dalla capitale ucraina.

La mancata conquista di Kiev, ma anche la rinuncia a Chernihiv e Sumy, un'autentica sconfitta per la Russia, aveva segnato la fine di quello che viene comunemente indicato come il piano originario del Cremlino di una rapida vittoria sull'Ucraina. La Russia sottovalutò molto la potenza militare dell'Ucraina e la sua volontà di combattere. Si stima che l'errore sia costato alla Russia quasi un terzo dei suoi 120-125 gruppi tattici di battaglioni che aveva a disposizione per l'invasione.

Cambiato l'obiettivo, diventto assai meno ambizioso, la propaganda russa si è adeguata: non si parla più di "smilitarizzare" e "denazificare" tutta l'Ucraina, ma si inizia ad insistere sulla “liberazione del Donbass” come obiettivo di tutta la guerra.