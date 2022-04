Moskva, il bilancio ufficiale dell'affondamento: un marinaio morto, 27 dispersi e 396 in salvo

La Marina russa avrebbe mobilitato una vecchia nave per ispezionare il relitto della Moskva: la Kammuna, entrata in servizio nel lontano 1915 con il nome di Volkhov. L’esperto HI Sutton ha segnalato il possibile intervento dell’unità nel Mar Nero nella zona dove è è affondato l’incrociatore colpito da due missili ucraini Neptune. Lo scafo dell’ammiraglia sarebbe su un fondale di 50 metri. È probabile che la nave possa svolgere indagini sul disastro che ha umiliato la Russia oppure recuperare qualche componente a bordo.

Intanto da Mosca l’agenzia Ria ha fornito un bilancio ufficiale: un marinaio morto, 27 dispersi e 396 tratti in salvo. Nei giorni scorsi però sono circolate informazioni su un numero di vittime più alto, così come notizie sull’arresto del comandante della Flotta del Mar Nero. Siti indipendenti hanno ipotizzato 37-40 morti e un centinaio di feriti, grande incertezza però sui possibili dispersi. Mentre alcune famiglie hanno chiesto chiarezza alle autorità.