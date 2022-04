Moto GP: Quartararo domina e vince il Gran Premio del Portogallo

Fabio Quartararo domina e vince il Gran Premio del Portogallo, prendendosi la prima vittoria stagionale e il primo posto nella classifica piloti. Il campione del mondo in carica è riuscito a confermare le ottime sensazioni e il miglior tempo nel warm-up della mattina, piazzando la sua Yamaha davanti alla Ducati Pramac di Johann Zarco e l'Aprilia di Aleix Espargaro. Brutta caduta per Jack Miller su Ducati, che nel tentativo di superare la Suzuki di Joan Mir nella lotta per il podio, scivola travolgendo il rivale con entrambi che vanno fuori dai giochi. Pesante 'zero' in classifica per l'azzurro Enea Bastianini, che dopo la caduta in qualifica scivola anche in gara perdendo la leadership del mondiale piloti. Marc Marquez non va oltre un sesto posto, mentre l'altra Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia si prende una discreta ottava piazza dopo le difficoltà e lo spavento a seguito della paurosa caduta sulla spalla nella giornata di ieri.