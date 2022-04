Gp di Portogallo, pole position a Zarco davanti a Mir e Aleix Espargaro su Aprilia

Johan Zarco su Ducati partirà dalla pole position nel Gran Premio di Portogallo, valido per il Mondiale della MotoGp. Con il tempo di 1'42"003, il pilota francese precede lo spagnolo Joan Mir su Suzuki di 0.195 centesimi. Terzo posto per lo spagnolo Aleix Espargaro, su Aprilia, staccato di 0.232.

In seconda fila partiranno dalla quarta posizione Jack Miller su Ducati ufficiale, staccato di 0.500 centesimi; quinto il campione del Mondo Fabio Quartararo, su Yamaha, a 0.713; buon sesto posto per Marco Bezzecchi, su Ducati, migliore degli italiani, staccato di 0.713. Seguono in terza fila Alex Marquez su Honda, settimo a 0.900; Luca Marini, ottavo su Ducati a 1.176 e Marc Marquez su Honda, nono a 1.572. Chiude la top ten l'altra Honda ufficiale di Pol Espargaro, a 1.829. In ottica gara, partiranno dalle retrovie Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini su Ducati, entrambi caduti nella Q1. Quella odierna è la 58esima pole posizion in top class per la Ducati, la terza quest'anno.