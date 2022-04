Mourinho omaggia Maradona davanti al suo murale a Napoli

Alla vigilia del match contro il Napoli, l'allenatore della Roma José Mourinho ha voluto rendere omaggio a Diego Armando Maradona andando a visitare il murale ai Quartieri Spagnoli. Mou, come documentato dal video pubblicato dagli accout social della Roma, è rimasto qualche istante in silenzio a contemplare l'opera e poi ha lasciato un mazzo di fiori ai piedi del murale, mentre qualcuno in piazza gli gridava "grande Mourinho", seguito da qualche applauso.