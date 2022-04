Mourinho "travestito da volpe argentata": il tweet scherzoso di Lineker

L'ex calciatore Gary Lineker, ora commentatore sportivo in tv e sui social, ieri sera ha twittato una frase scherzosa su Josè Mourinho, durante il match di semifinale di Conference league tra il suo Leicester e la Roma, finito poi 1-1. Il cappotto grigio dell'allenatore della Roma gli ha fornito lo spunto per un gioco di parole: "Josè sta usando una strategia distraente con un look da volpe argentata contro le Foxes (il soprannome del Leicester, ndr). E finora ci sta riuscendo". Il termine volpe argentata può inoltre riferirsi a una persona non più giovane che è saggia e affascinante. Molti mi piace e molto affetto per il mister portoghese rimpianto in Premier.