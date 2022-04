Multe per i non vaccinati: ecco come fare ricorso quando c'è una giusta causa

Il primo lotto da 600mila avvisi di avvio del processo sanzionatorio sta per essere consegnato, ma a ritmo di 100mila al giorno dalla prossima settimana, tutti gli ultracinquantenni che non si sono vaccinati vedranno recapitarsi la lettera dell’Agenzia delle Entrate: e sono più di un milione e mezzo.

Si considera non in regola con l’obbligo vaccinale anche quegli ultracinquantenni che non hanno concluso il ciclo con la terza dose.

Dovranno pagare una multa di 100 euro.

Chi sia stato contagiato e sia guarito da meno di 150 giorni dalla malattia, quindi potrebbe procrastinare la vaccinazione, o quei pochi che sono esenti per motivi medici o chi abbia ricevuto l’avviso per errore avendo completato le tre dosi vaccinali può produrre la documentazione alla ASL entro dieci giorni dal ricevimento dell’avviso: questa operazione, dopo gli accertamenti, chiude la pratica con l’Agenzia delle Entrate.

Viceversa, entro sei mesi arriverà a casa una cartella esattoriale, che se non viene saldata darà al Fisco la possibilità del recupero forzoso. Ci si potrà opporre davanti al giudice di pace, l’Avvocatura dello Stato assisterà l’Agenzia delle Entrate.

Ovviamente, se si perde, si verrà condannati anche al pagamento delle spese giudiziarie.