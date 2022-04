Musei e siti archeologici aperti e gratis a Roma, il 3 aprile

Dopo lo stop forzato per l'emergenza sanitaria, tornano le visite gratuite a musei , siti archeologici e mostre a Roma. Dal 3 aprile, infatti, riparte l'iniziativa della gratuità della prima domenica del mese , promossa dal Ministero della Cultura per l'accesso ai musei, monumenti, gallerie, parchi e siti archeologici dello Stato.

Tra questi, anche le Terme di Caracalla : il sito archeologico, con i suoi reperti, accoglierà, fino al tardo pomeriggio, il pubblico che potrà passeggiare, con mascherina e senza green pass , tra i resti delle vasche, delle decorazioni architettoniche, delle palestre e dei mosaici, circondati dagli alberi in fiore.

Domenica l'accesso libero sarà per tutti i musei civici capitolini e sono molte le mostre coinvolte nell'iniziativa, tra cui quella nella sala di Santa Petronilla della Pinacoteca dei Musei Capitolini dove, per la prima volta è esposta a Roma l’opera “San Francesco contempla un teschio” del pittore spagnolo Francisco de Zurbarán, o quella nelle sale al piano terra di Palazzo dei Conservatori: “Cursus honorum. Il governo di Roma prima di Cesare” in cui sono rievocate, attraverso un percorso multimediale, le magistrature di età repubblicana.

Al Museo dell’Ara Pacis, prorogata fino al 30 aprile, c'è la mostra “Alberto Biasi. Tutto nell’arcobaleno”, dove i visitatori troveranno oltre 60 opere provenienti da musei e collezioni private di uno dei più importanti esponenti dell’Arte Cinetica. Al Museo Napoleonico, la mostra “Napoleone. Ultimo atto”, che illustra le vicende dell’esilio, la morte e il successivo processo di mitizzazione dell’imperatore francese, solo per citare alcune delle esposizioni a ingresso gratuito.