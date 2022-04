Mussolini resta cittadino onorario, stop alla delibera presentata dal sindaco Pd

Benito Mussolini resta cittadino onorario di Carpi, città in provincia di Modena, nonostante una delibera del sindaco del Partito democratico, Alberto Bellelli, dove si chiedeva la revoca del conferimento. Una decisione non nuova in Italia dove nel corso degli anni a fronte di tanti Comuni che l'hanno revocata, tanti altri hanno scelto di non farlo.

Manca il numero legale durante il voto

A Carpi, la discussione in consiglio comunale ha visto le minoranze uscire dall'aula per far mancare il numero legale necessario per l'approvazione della delibera: lo hanno fatto la Lega, Fratelli d'Italia, il Movimento Cinque Stelle e la lista civica Carpi Futura. I 16 voti favorevoli alla delibera di Bellelli non sono stati dunque sufficienti a far passare la proposta del primo cittadino. Sarebbe bastato un voto in più.

Le posizioni in aula

Le minoranze del consiglio comunale, hanno accusato il sindaco di "aver presentato l'atto in modo strumentale, a ridosso della festa della Liberazione" (così il Movimento cinque stelle), secondo invece i consiglieri di Fratelli d'Italia "non è attraverso la revoca della cittadinanza che si deve ribadire la posizione anti-fascista della città di Carpi". Poi hanno incalzato il primo cittadino "ad occuparsi delle urgenze attuali e non di tematiche che risalgono al 1924".

Mentre - il giorno dopo la votazione - è il Partito democratico a ritornare sul tema: secondo la segretaria locale del Pd, Daniela Depietri: "Chi non ha partecipato al voto o è uscito dall'aula consiliare negando così la maggioranza qualificata, ne risponderà ai propri elettori e simpatizzanti". L'esponente democratica ha annunciato che la mozione sarà ripresentata "a ridosso del 25 Aprile ogni anno, finché non verrà approvata: alcune persone elette in questa città antifascista - ha aggiunto Depietri - medaglia d'oro al valor civile che ha pagato un prezzo altissimo nella lotta di liberazione, e luogo di memoria sul cui territorio sorge il campo di concentramento di Fossoli, non hanno avuto la determinazione ed il coraggio di correggere un errore favorendo così la cultura della democrazia e della libertà".

Anche a Modena è stata proposta una iniziativa simile - da parte del sindaco, Gian Carlo Muzzarelli - che dovrebbe essere discussa entro breve, e nella provincia emiliana ci sono diversi comuni che hanno invece già deciso, revocando la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini.