Napoli, 14enne ricoverato in prognosi riservata: è stato accoltellato da un gruppo di coetanei

È stato ricoverato ieri sera a Napoli in gravi condizioni un ragazzo di appena 14 anni, arrivato al pronto soccorso Vecchio Pellegrini con ferite d’arma da taglio alle gambe e alla schiena.

La vittima si trova in prognosi riservata anche se, per fortuna, non in pericolo di vita. I medici gli hanno anche riscontrato un trauma cranico.

Secondo una prima ricostruzione il ragazzino, di Chiaiano, è stato preso di mira da alcuni giovani mentre si trovava a Piazza Trieste e Trento.

Il gruppo poi, senza alcun apparente motivo, lo avrebbe ferito con cinque fendenti alla gamba destra e uno alla schiena.

Le indagini dei carabinieri sono in corso per ricostruire quanto accaduto, ascoltando gli amici del ragazzo che si trovavano con lui al momento dell’aggressione e analizzando le immagini delle telecamere presenti in zona.

Sempre a Napoli, tre ragazzi tra i 15 e i 16 anni sono stati fermati dai carabinieri dopo essere stati segnalati dai passanti: erano stati visti mentre giocherellavano per strada con un coltello a farfalla.