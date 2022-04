Nato, Stoltenberg: "Quando vorranno Finlandia e Svezia accolte a braccia aperte"

"Spetta a Finlandia e Svezia decidere se entrare nella Nato. E se decideranno di presentare una richiesta di adesione, saranno accolte a braccia aperte nella Nato". E' quanto ha spiegato oggi il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, durante una conferenza stampa congiunta a Bruxelles con la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Finlandia e Svezia "sono partner e democrazie molto forti e mature", ha detto il leader dell'Alleanza atlantica. "Le loro forze armate rispettano gli standard della Nato, ci siamo esercitati insieme. Se presenteranno domande di adesione saranno accolte a braccia aperte e mi aspetto risposta veloce, così che possano unirsi alla Nato", ha aggiunto Stoltenberg.

"Sono certo che troveremo una soluzione per il periodo di interim tra la domanda di adesione e la ratifica formale di tutti e trenta i Parlamenti" dei Paesi che fanno parte della Nato "in modo da rispondere alle esigenze di Svezia e Finlandia", ha sottolineato ricordando poi la necessità di "offrire supporto a quei Paesi europei che non sono né membri della Nato né membri dell'Unione europea, come la Moldavia e la Georgia. Si tratta di un sostegno pratico e politico". "La Georgia è un partner" della Nato "di alto valore e, in cooperazione con l'Unione europea, stiamo valutando che cos'altro possiamo fare per lavorare con i nostri partner nell'Europa dell'Est", ha aggiunto Stoltenberg.

"Abbiamo invitato la presidente" della Moldavia "Maia Sandu a rivolgersi al Parlamento europeo alla plenaria e lei ha accettato il nostro invito. E siamo in contatto costante con i nostri partner georgiani e con i rappresentanti del Parlamento georgiano" ha dichiarato la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola a proposito dei rapporti con Moldavia e Georgia. "Questo Parlamento ha sempre accolto ogni Paese che guardi all'Europa come a casa sua" e "capiamo le difficoltà, le sfide e le minacce a cui questi Paesi sono sottoposti", ha aggiunto Metsola. La presidente Sandu parteciperà alla mini-plenaria dell'Eurocamera, a Bruxelles, il 18 e 19 maggio.

Pe quanto riguarda il conflitto in Ucraina la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha ribadito la richiesta di "ulteriori sanzioni" alla Russia "e continueremo a chiedere l'applicazione degli attuali pacchetti di sanzioni in un modo migliore e più efficace" ha detto. "Continueremo a discuterne anche a Strasburgo la prossima settimana, ma nel nostro caso questo Parlamento continuerà a sfruttare lo slancio di questo coordinamento senza precedenti che abbiamo, che è estremamente importante, perché condividiamo i valori fondamentali e condividiamo la nostra difesa del diritto dell'Ucraina di difendersi" dall'aggressione di Mosca, ha aggiunto Metsola.

E sul rapporto con l'Alleanza Atlantica ha sottolineato: "Condividiamo le stesse sfide e gli stessi obiettivi di sicurezza e spero che questa cooperazione e questo coordinamento tra la nostra istituzione e la vostra organizzazione continui a crescere". A Stoltenberg ha detto: "E' la prima volta che lei si rivolge ai leader dei gruppi politici" del Parlamento europeo nella conferenza dei presidenti. “E' molto importante dopo settimane difficili che, però, hanno dimostrato l'unità tra Ue e Alleanza Atlantica”.