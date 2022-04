Nei bar di Kiev i post-it rosa indicano il "caffè sospeso" per i soldati ucraini

“Sta avvenendo in molti caffè a Kiev”, scrive in un post su Twitter la giornalista Olga Rudenko, caporedattore di ‘The Kyiv Independent’: “I post-it rosa sono bevande e dessert che i visitatori hanno pagato come regalo per i membri della difesa militare o territoriale, che possono venire a reclamarli gratuitamente. È il modo in cui le persone ringraziano i loro difensori”.

“Ma devo dire che finora tutte le persone in uniforme che ho visto entrare hanno scelto di pagare ciò che bevono”, ha puntualizzato poi in un post successivo.

Una “consumazione sospesa” che ricorda la tradizione del “caffè sospeso” napoletano, un'usanza nata durante la seconda guerra mondiale, quando le persone erano solite acquistare due caffè, uno per sé stessi e uno per chi non poteva permetterselo. La storia si ripete.