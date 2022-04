Nella notte la Russia chiude i rubinetti del gasdotto Yamal verso la Polonia. E il gas si impenna

La notizia si è diffusa come un'onda di allarme crescente, da Varsavia verso occidente. La Russia ha sospeso le forniture di gas alla Polonia in base al contratto Yamal. Il primo ad annunciarlo è il sito polacco Onet, ripreso dalla Tass, che cita fonti governative e del settore energetico di Varsavia. Secondo la stessa fonte una squadra di crisi si è riunita presso il ministero del Clima polacco per affrontare il caso.

Ufficialmente lo stop alle forniture non è stato confermato. Anzi. Da Mosca l'agenzia tass fa sapere che Gazprom non conferma la sospensione del flusso del gas russo.

Il sito polacco - dal canto suo -sottolinea anche che "i russi non hanno informato la parte polacca delle ragioni dello stop alle forniture".

Stop reale o meno la prima conseguenza reale e immediata sui mercati è che il prezzo del gas si è impennato. Al Ttf il prezzo balza a 107 euro megawattora, per poi attestarsi sotto i 100 euro.

Secondo i dati degli operatori europei di trasporto del gas, intorno alle 04:00 ora di Mosca il flusso di gas alla stazione di misurazione di Kondratki era a zero. In realta' c'era gia' stata un'interruzione: nella notte del 24 aprile, il flusso si era interrotto ma poi era ripreso. Secondo il portale polacco Onet, che cita dati non ufficiali raccolti in ambienti governativi e della compagnia energetica Pgnig, la ragione e' che la Russia ha sospeso le forniture dopo che venerdì' scorso è scaduto il termine per pagare l'energia secondo il nuovo regime, ovvero con i rubli.