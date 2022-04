Nella parrocchia romana dove, con giochi e supporto psicologico, si superano i traumi della guerra

Un quartiere che si mobilita per accogliere bambini ucraini e le loro madri arrivati dalle zone di guerra. Accade a Roma, dove la parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in zona Prati, si è trasformata in un centro di accoglienza a 360 gradi, organizzato esclusivamente da abitanti del quartiere trasformatisi in volontari.

“È un’occasione di grande solidarietà per me e per i parrocchiani”, ci dice don Antonio Raimondo Fois, il parroco della Chiesa, “non mi aspettavo che in questo quartiere romano - un po’ freddino – la gente si dimostrasse così calda e partecipe”.

Il parroco: “So cosa significa essere sradicati da piccoli”

Per don Antonio questa è una ‘chiamata’ a cui rispondere. Lui ha sperimentato sulla propria pelle cosa significa da piccoli essere sradicati dal luogo dove si è nati e cresciuti, ancor più se accade all’improvviso. Figlio di un italiano emigrato a Marcinelle per lavorare in miniera, è nato in Belgio dove ha vissuto fino agli 11 anni di età. Trasferirsi in Italia non è stato semplice, ambientarsi, ricostruire la propria identità. Adesso vuole restituire ai bambini traumatizzati dalla guerra un po’ di gioia e serenità, farli sentire a casa.

E così due volte a settimana, il lunedì e il venerdì pomeriggio, dalle 15 alle 18, apre le porte della sua parrocchia, a due passi dal Vaticano, e la trasforma nella ‘città dei bambini’. Giochi, merende, lezioni di italiano e, da sabato prossimo, anche colloqui con un gruppo di psicologi per dare supporto ai ragazzi ucraini e alle loro mamme che devono gestirne i traumi.

Lo sportello dell’accoglienza

Finora sono un centinaio i ragazzi di età compresa fra i 6 e i 17 anni, che frequentano il centro parrocchiale.

A gestire la prima accoglienza c’è Tania, una donna ucraina a Roma da 20 anni che gestisce un centro culturale e che “già faceva corsi di lingua ucraina ai figli di Ucraini nati in Italia", spiega don Antonio. Lei fa da ‘sportello’ sia per le persone accolte che per i volontari.

A insegnare l'italiano ai giovanissimi profughi e alle loro madri, insieme a Tania, ci sono anche ragazzi provenienti da Chernobyl, ospitati per anni dalla parrocchia per le vacanze estive e ora stabilmente residenti in Italia.