New York: arrestato boss della mafia giapponese Yakuza per tentato acquisto di missili Usa

Takeshi Ebisawa, esponente di spicco dell’organizzazione criminale giapponese Yakuza, e tre affiliati thailandesi, sono stati arrestati a New York per il tentato acquisto di armamenti statunitensi sofisticati e ultramoderni, compresi missili terra-aria, trafugati dalla base aerea statunitense di Bagram, in Afghanistan, durante la presenza militare statunitense in quel paese.

Oltre ai missili, nella partita offerta al capoclan giapponese c’erano anche i lanciagranate a propulsione a razzo e mitragliatrici pesanti M-60. Le armi erano destinate a una fazione ribelle che lotta contro il governo del Myanmar e ad altri gruppi di guerriglia in Asia.

Il commercio doveva avvenire attraverso un “baratto”: l’esponente della Yakuza ha offerto 500 chilogrammi di metanfetamina e 500 chilogrammi di eroina da smerciare a New York in cambio delle armi.

I trafficanti sono stati incastrati da un agente del Dipartimento americano per il controllo delle droghe (DEA) con il nome in codice UC-1, il quale, spacciandosi per un trafficante d’armi internazionale, ha fatto arrestare i criminali.