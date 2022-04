New York, i portieri dei grattacieli vincono la vertenza sindacale

Revocato a poche ore dal suo inizio il temuto sciopero dei 32 mila portieri ed altri addetti ai palazzi e grattacieli di New York , dopo che il sindacato dei 'doorman' è riuscito a chiudere con successo la vertenza. "Vittoria!", ha trionfato su Twitter la 32BJ del Service Employees International Union, che rappresenta i portieri che oggi erano pronti ad incrociare le braccia, dopo aver chiuso l'accordo di massima con il Realty Advisory Board, l'associazione dei proprietari immobiliari. Secondo il sindacato, l'accordo costituisce "una vittoria storica per i nostri membri in quello che sarà il primo contratto post pandemia tra le due parti". Secondo quanto riportato da Abcnews, l'accordo prevede infatti un aumento del 12,6% dello stipendio nei prossimi quattro anni, il maggiore mai ottenuto dal sindacato. Inoltre è stato ottenuto dai portieri il richiesto bonus di 3 mila dollari come lavoratori essenziali - quelli che sono rimasti sempre al loro posto anche nei momenti più duri del lockdown per la pandemia - e il mantenimento dei giorni di malattia e di ferie . Infine è stato rimandato al mittente il tentativo dei proprietari immobiliari di far pagare ai doorman parte della loro assicurazione sanitaria .

"Abbiamo un accordo che protegge l'assistenza sanitaria, senza contribuiti da parte dei dipendenti - ha detto il presidente del sindacato, Kyle Bragg - abbiamo un accordo che protegge i giorni di ferie, che garantisce sicurezza economica ai nostri membri in questo momento di inflazione alle stelle". Ma soprattutto il leader sindacale ha sottolineato che questo nuovo contratto "dà ai nostri membri quello che si sono meritati con l'indispensabile contributo dato durante la pandemia, un potente riconoscimento per i loro sacrifici". I termini dell'accordo raggiunto hanno spinto quindi il sindacato dei portieri a revocare il minacciato sciopero, che sarebbe stato il primo della categoria dal 1991, quando i doorman scioperarono per 12 giorni. Il possibile 'strike' stava preoccupando non poco i newyorkesi visto che il sindacato non comprende solo i 'doorman', ma anche gli addetti agli ascensori, alla manutenzione e supervisione degli edifici residenziali di Manhattan, Brooklyn, Queens e Staten Island. In tutto sarebbero stati oltre 3 mila gli edifici interessati, per un totale di 55 mila appartamenti, compresi quelli di lusso in tutta la città. E soprattutto i proprietari di questi ultimi temevano la prospettiva di doversi aprire il portone da soli, chiamarsi da soli il taxi e buttare la spazzatura, ironizza oggi il New York Post.