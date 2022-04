Libri censurati: la Public Library di New York scende in campo accanto al Giovane Holden

La Public Library di New York scende in campo a sostegno della circolazione di libri recentemente banditi dall’ondata reazionaria che ha colpito alcune realtà del Nord America. La biblioteca pubblica della Grande Mela, tra le cinque più importanti degli Stati Uniti, ha annunciato infatti che renderà disponibili gratuitamente una serie di libri vietati a causa dei contenuti sull'identità di genere e razzismo. Quattro i titoli con cui parte l’iniziativa: "Speak", di Laurie Halse Anderson, "King and the Dragonflies", di Kacen Callender; "Stamped: Racism, Antiracism, and You", di Jason Reynolds e Ibram X. Kendi e "Il giovane Holden" di J. D. Salinger.

Il progetto, in collaborazione con il gruppo Hachette e McMillan Publishers and Scholastic nasce ricordando che “i recenti casi di tentativi e di successo di bandire libri, principalmente su titoli che esplorano la razza, le questioni LGBTQ, la religione e la storia, sono estremamente inquietanti e costituiscono un attacco totale alle fondamenta stesse della nostra democrazia. L'American Library Association (la cui Library Bill of Rights è in netta opposizione a qualsiasi censura o divieto di libri) ha recentemente tracciato un numero senza precedenti di sfide alla biblioteca, alla scuola e ai materiali universitari nel 2021.



"La conoscenza è potere; l'ignoranza è pericolosa, genera odio e divisione. Tutte le persone hanno il diritto di leggere o non leggere ciò che vogliono, tutti abbiamo il diritto di fare queste scelte. Ma per proteggere queste libertà, i libri e le informazioni devono rimanere disponibili. Qualsiasi tentativo di eliminare tali scelte si oppone alla libertà di scelta, e non possiamo permettere che ciò accada”.



Sarà inoltre possibile leggere gratuitamente i quattro titoli anche grazie alla app per gli e – reader sviluppata sempre dalla Public Library di New York che, ricorda, “fin dalla loro nascita, le biblioteche pubbliche hanno lavorato per combattere queste forze semplicemente rendendo tutte le prospettive e le idee accessibili a tutti, indipendentemente dal background o circostanza".



"Le persone hanno il diritto di leggere o non leggere ciò che vogliono, ma quei libri devono essere disponibili per l'adolescente che ha domande e vuole trovare risposte in privato, per l'adulto che è curioso di argomenti per i quali non ha esperienza personale e per coloro che vogliono fare la propria ricerca e prendere decisioni informate basate sui fatti”.