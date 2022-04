New York si prepara (con terrore) allo "sciopero dei portieri"

New York si sta preparando ad un appuntamento che può paralizzare parte della città con lo sciopero dei portieri: i mitici "doormen" e tutti gli altri, si tratta di circa 32mila dipendenti di grattacieli ed altri edifici residenziali, che potrebbero incrociare le braccia domani a mezzanotte se le trattative per il rinnovo del contratto quadriennale di lavoro non andranno in porto. Sono tra le figure professionali strategiche e spesso insostituibili nella vita e per le attività di business della Grande Mela. Tra i motivi della protesta, i giorni di malattia e vacanza - che la controparte sta per tagliare - oltre alla richiesta di un contributo ai dipendenti per l'assicurazione sanitaria (finora inclusa nei contratti e pagata dai proprietari al 100%).



Una foto della mobilitazione dei doorman newyorkesi, postato in un tweet dall'Associazione degli infermieri dello Stato di New York, solidale con la protesta dei doormen: "Solidarietà ai nostri fratelli e sorelle sindacali a in lotta per un contratto equo!" Nei palazzi intanto i preparativi sono in corso da settimana: codici "QR" sulla protesta, distribuiti agli inquilini ed appelli a "trasformarsi per tutta la durata dell'agitazione in postini, addetti alla spazzatura, vigilanti sulla consegna dei pasti take away e dei pacchi", aumentati vertiginosamente tra boom dell'e-commerce ed effetti della pandemia.

I "doormen" in guanti bianchi ed uniformi da "generali", divenuti iconici in tanti film ambientati nella grande mela - ed a volte, figure diventate protagoniste nella sceneggiatura stessa delle pellicole - sono infatti un cardine indispensabile per la vita quotidiana nella metropoli dei grattacieli.

Getty Il portiere Isaac all'ingresso del The Pierre Hotel, New York