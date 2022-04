Non solo il Donbass: i foreign fighters che combattono a Irpin e dicono "Chi se non noi"

Non solo in Donbass (dove ieri è stato ucciso in trincea Edy Ongaro , uno delle decine di italiani impegnati a combattere con i separatisti filorussi) si registra la presenza dei cosiddetti foreign fighters , miliziani di nazionalità diversa rispetto a quella dei due eserciti belligeranti, il russo e l’ucraino, che però si schierano con l’una o l’altra fazione per offrire il proprio contributo alla lotta. All’esercito regolare di Kiev, infatti, è alleata la Brigata internazionale (sul modello del precedente storico della guerra civile spagnola tra repubblicani e falangisti), composta di combattenti e miliziani giunti in Ucraina da ogni parte del mondo, che supportano le forze regolari e paramilitari in lotta con Mosca. C’è un sito, Fight for Ukraine (“Combatti per l’Ucraina”), che spiega come arruolarsi in poche, semplici mosse.

Nell’inferno di Irpin

Come ha documentato il quotidiano Kyiv Independent, infatti, nella zona di Irpin, uno dei sobborghi della capitale maggiormente colpiti dalle forze aeree russe nelle scorse settimane, dove ora è morte e devastazione, si concentra un alto numero di combattenti stranieri. Alcuni, racconta il quotidiano ucraino, si ritrovano ad imbracciare un’arma dopo molti anni, dovendo sottoporsi ad un veloce ed efficace addestramento sul campo, spesso nei sottoscala o in scantinati fatiscenti, tra edifici in rovina e muri pericolanti. Altri hanno il problema della lingua, non parlando russo o ucraino ma dovendosi affidare al solo inglese. Dal momento che non tutti i soldati delle forze armate di Kiev lo conoscono, spesso per gli addestratori la fatica è doppia.

Dal combattente esperto al volontario scozzese cinquantenne

Alcuni miliziani stranieri, spiega ancora il giornale ucraino, hanno deciso di lasciare il campo dopo aver assistito in prima persona agli atroci combattimenti svoltisi a Irpin e nei sobborghi a nord della capitale, che l’esercito di Mosca ha cercato di espugnare nelle scorse settimane senza successo. Chi non resiste prende un treno per Leopoli e torna a casa; gli altri, la maggior parte, resta a combattere. C’è chi ha una forte preparazione militare, un background di diverse esperienze di combattimento. Racconta uno dei foreign fighters di Irpin: “Ho passato cinque anni nell'esercito della Repubblica Ceca e la metà della mia famiglia sembra essere originaria dell'Ucraina. Non potevo semplicemente restare a casa quando cose del genere stanno accadendo in Ucraina". Poi c’è Stephen, un volontario di 50 anni arrivato dalla Scozia, che mostra al cronista una benda sulla spalla (la fasciatura di una ferita) dove ha scritto “Chi se non noi”. Poi racconta: “Un mese fa, ero solo il proprietario di un'azienda olivicola che faceva la spola tra la Spagna e la Gran Bretagna. Ma poi ho visto nei notiziari cosa sta facendo la Russia qui: bombardare le città, uccidere la gente comune. Semplicemente non puoi farlo, è così simile a quello che facevano i nazisti nella Seconda guerra mondiale. Così, in pochi giorni, ho deciso di lasciare tutto e di venire in Ucraina. Ho iniziato a chiedere in giro se potessi unirmi alla lotta. Ed eccomi qui, con un fucile AK-47 in mano. E, ad essere sincero, sono felice”.