"Nonna nazista" condannata a un anno. Negava che Auschwitz fosse un campo di concentramento

Altra condanna ad un anno di carcere a Berlino per Ursula Haverbeck, la 93enne notoriamente negazionista, soprannominata "nonna nazista", per avere negato che Auschwitz fosse un campo di concentramento.

La donna ha già trascorso due anni e mezzo in carcere a Bielefeld, ed è stata multata più volte. "Non c'è nulla che la ferma", ha detto il giudice, "con le parole non avremo nessun effetto".

Più volte Ursula Haverbeck aveva negato l'esistenza dell'Olocausto degli ebrei durante la dittatura nazista di Adolf Hitler ed era stata condannata già due volte negli ultimi cinque anni per negazione della Shoah, un reato penale in Germania, prima nel 2017 e poi di nuovo alla fine del 2020.

Era stato presentato ricorso ma il tribunale regionale di Berlino lo ha respinto, perché il giudice ha stabilito che la sentenza non poteva essere sospesa, ma doveva essere eseguita, perché l'imputata non aveva mostrato alcun rimorso o segni di cambiamento di opinione durante le udienze di appello.

Haverbeck ha ripetutamente affermato che il campo di sterminio di Auschwitz era solo un campo di lavoro e niente più. In realtà, si stima che tra il 1940 e il 1945 nel lager nazista furono uccisi almeno 1,1 milioni di ebrei.