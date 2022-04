Numeri, disegni e DNA: è pronto un nuovo messaggio per E.T.

È pronto per essere trasmesso un nuovo messaggio per ET: dopo quasi mezzo secolo dal primo, inviato nel 1974, le informazioni vanno aggiornate, nella speranza che giungano a forme di vita extraterrestri abbastanza intelligenti da comprenderle e mettersi in contatto con la Terra.

Il nuovo messaggio è stato messo a punto da un gruppo internazionale di ricerca guidato da Jonathan Jiang, del Jet Propulsion Laboratory (Jpl) della Nasa, e lo studio relativo è pubblicato sulla piattaforma arXiv, che accoglie articoli che non hanno ancora superato il vaglio della comunità scientifica.

Gli autori dello studio hanno già individuato anche i due telescopi che raccoglieranno l'eredità di quello di Arecibo, che inviò il primo messaggio ed è ora distrutto: l'Allen Telescope Array in California, frutto di una collaborazione tra Seti (l'organizzazione scientifica dedicata alla ricerca della vitaintelligente extraterrestre) e Università di Berkeley, e il Five-Hundred-Meter Aperture Spherical Radio Telescope (Fast) in Cina, gestito dall'Accademia Cinese delle Scienze e che collabora con il Seti.

Grazie al progresso tecnologico sappiamo che molti esopianeti nella nostra galassia sono in grado di ospitare acqua liquida sulla loro superficie, un prerequisito per la vita come la conosciamo. È dunque probabile che almeno uno di questi miliardi di pianeti ospiti vita intelligente. Da qui deriva l'esigenza di pensare a un modo per "comunicare".

Il nuovo messaggio elaborato dal team internazionale di ricercatori guidato da Jonathan Jiang nello studio Faro nella Galassia è ispirato a quello del 1974. Il documento è corredato anche da informazioni sul periodo dell'anno migliore per l'invio e la destinazione “più promettente” oltre alle istruzioni su come “risalire al mittente”, cioé noi, indispensabili per avviare una conversazione interstellare.

L'obiettivo? Fornire la massima quantità di informazioni possibile sulla nostra società e la specie umana", ha spiegato Jiang. "Con i miglioramenti nella tecnologia digitale, possiamo fare molto meglio del [messaggio di Arecibo] nel 1974".

Ogni messaggio interstellare deve rispondere a due domande fondamentali: cosa dire e come dirlo. Quasi tutti i messaggi che gli esseri umani hanno trasmesso nello spazio finora iniziano stabilendo un terreno comune fornendo basi di scienze e matematica, due argomenti presumibilmente familiari: se una civiltà al di là del nostro pianeta è in grado di costruire un radiotelescopio per ricevere il nostro messaggio, probabilmente sa qualcosa di fisica.

Ma come dirlo? Le lingue umane sono scartate per ovvi motivi e così i numeri. Il concetto dei numeri è universali ma il modo in cui li rappresentiamo no. Ecco perché la “lettera” viene pensata come “bitmap”, un'immagine pixelata in codice binario.